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Экспортерам предусмотрели послабления по продаже валюты

Экспортерам предусмотрели послабления по продаже валюты

Власти предусмотрели для экспортеров, подпадающих под требования продажи валюты, несколько послаблений, которые были внесены в конце декабря 2023 года в указ президента N771 об обязательной репатриации валютной выручки, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

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