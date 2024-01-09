Экспортерам предусмотрели послабления по продаже валюты

Власти предусмотрели для экспортеров, подпадающих под требования продажи валюты, несколько послаблений, которые были внесены в конце декабря 2023 года в указ президента N771 об обязательной репатриации валютной выручки, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.