Лунатизм у взрослых может быть проявлением эпилепсии и других неврологических заболеваний, поэтому требует более тщательного выяснения причин, рассказала RT невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царёва.
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