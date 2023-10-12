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Несекретные материалы

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Как-то так

Как-то так

В вопросе финансирования Украины мы "подходим к концу веревки" (с) Кирби, Белый дом.Не зря Зеленский истерит который день и лихорадочно мотается по Европе.

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