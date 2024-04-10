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  • Вячеслав Кудрявцев
    СУКИ!!! хватит цены залуплять!!!!Минпромторг плани...
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    кто уже остановит "спящих",олигархи тупо зарабатывают,а приебалты ржут над намиС начала года Лат...
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    кто ужеС начала года Лат...

Курс юаня резко вырос и составил 12,8825

Курс юаня резко вырос и составил 12,8825Торги на Мосбирже демонстрируют рост китайской валюты. К этой минуте курс юаня резко растет до 12,8825, прибавляя +0,54%Курс доллара зафиксировал следующие значения — 93,1838.

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