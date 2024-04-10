Курс юаня резко вырос и составил 12,8825

Курс юаня резко вырос и составил 12,8825Торги на Мосбирже демонстрируют рост китайской валюты. К этой минуте курс юаня резко растет до 12,8825, прибавляя +0,54%Курс доллара зафиксировал следующие значения — 93,1838.
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