Россиянам назвали обязательный для хранения дома набор инструментов

В доме или квартире может что-то ломаться и выходить из строя круглый год. Обязательный для хранения под рукой набор инструментов, чтобы устранить любые неполадки, назвала россиянам эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.
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