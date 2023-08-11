Поехали! Россия отправила «Луну-25» к спутнику Земли

Samarium

Остается только порадоваться за возрождение отечественной космонавтики и пожелать ученым, инженерам и техникам, космонавтам, участвующим в космических программах дальнейших успехов... Вот чем следует заниматься человечеству, а не убивать друг друга во имя интересов кучки обезумевших от своей жадности и жажды власти нелюдей....