Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25» с космодрома Восточный.
Поехали! Россия отправила «Луну-25» к спутнику Земли
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Samarium
Остается только порадоваться за возрождение отечественной космонавтики и пожелать ученым, инженерам и техникам, космонавтам, участвующим в космических программах дальнейших успехов... Вот чем следует заниматься человечеству, а не убивать друг друга во имя интересов кучки обезумевших от своей жадности и жажды власти нелюдей....
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