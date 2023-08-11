ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Поехали! Россия отправила «Луну-25» к спутнику Земли

Поехали! Россия отправила «Луну-25» к спутнику Земли

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25» с космодрома Восточный.

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Samarium
Остается только порадоваться за возрождение отечественной космонавтики и пожелать ученым, инженерам и техникам, космонавтам,  участвующим в космических программах дальнейших успехов... Вот чем следует заниматься человечеству, а не убивать друг друга во имя интересов кучки обезумевших от своей жадности и жажды власти нелюдей....
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