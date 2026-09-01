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Царьград

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В Конгрессе выступили против законопроекта об ужесточении санкций против России

В Конгрессе выступили против законопроекта об ужесточении санкций против России

Лидер демократического меньшинства Палаты представителей Хаким Джеффрис заявил, что его однопартийцы опасаются, что документ может дать президенту слишком широкие полномочия по введению пошлин и санкций.

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