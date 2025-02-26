Вашингтон и Киев создают фонд для монетизации украинских активов

Детали готовящегося к подписанию соглашения между Киевом и Вашингтоном, касающегося создания совместного инвестиционного фонда, опубликовало 26 февраля издание «Европейская правда», ссылаясь на оказавшийся в его распоряжении текст документа, фонд будет предназначен для управления доходами от эксплуатации природных богатств Украины.