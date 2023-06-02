Федеральное агентство новостей №1

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Премьер-министр Венгрии Орбан выступил против контрнаступления ВСУ

Премьер-министр Венгрии Орбан выступил против контрнаступления ВСУ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на радиостанции Kossuth, заявил о необходимости не допустить контрнаступления украинской армии в зоне СВО.

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