В АСЕАН выразили интерес к идее новой архитектуры безопасности в Евразии

Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проявили интерес к инициативе президента России Владимира Путина о неделимой и равноправной евразийской системе безопасности, заявил 27 июля глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам совещания Россия-АСЕАН и министерской встречи стран-участниц саммита АСЕАН во Вьентьяне.
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