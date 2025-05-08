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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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6 клубов АПЛ сыграют в ЛЧ в следующем сезоне. «МЮ» или «Тоттенхэм» выйдут в турнир после победы в ЛЕ

6 клубов АПЛ сыграют в ЛЧ в следующем сезоне. «МЮ» или «Тоттенхэм» выйдут в турнир после победы в ЛЕ

Это стало известно после того, как в финал Лиги Европы вышли «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Победитель Лиги Европы автоматически квалифицируется в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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