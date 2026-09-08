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Как перекроют Петербург из-за перенесения мощей Александра Невского 11 и 12 сентября

Как перекроют Петербург из-за перенесения мощей Александра Невского 11 и 12 сентября

Как сообщили в комитете по транспорту Петербурга, с 00.00 11 сентября до 23.59 12 сентября водителям нельзя будет останавливаться на площади Александра Невского и Невском проспекте, 169.

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