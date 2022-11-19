Кристиан Хорнер: «Контракт Переса с «Ред Булл» будет действовать еще два года»

«Ред Булл» опроверг предположения о том, что Даниэль Риккардо заменит Серхио Переса в 2023 году. Руководитель команды Кристиан Хорнер уверил, что после подписания контракта австралийцу не будет доступна возможность заменить одного из основных пилотов.
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