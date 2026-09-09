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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Павел Савков и Андрей Зубков получили травмы в результате столкновения в матче с «Зенитом»

Два баскетболиста МБА, Андрей Зубков и Павел Савков , получили травмы в результате столкновения друг с другом в полуфинальном матче Кубка Кондрашина и Белова с «Зенитом».

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