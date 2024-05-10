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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Цыплаков и «Спартак» не договорились о новом контракте. Форвард уедет в Северную Америку (Михаил Зислис)

25-летний игрок является ограниченно свободным агентом. Красно-белые сделали Цыплакову квалификационное предложение, однако его условия не устраивают сторону игрока.

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