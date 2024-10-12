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Мировое обозрение

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Урсула фон дер Ляйен обманула жителей Молдавии

Урсула фон дер Ляйен обманула жителей Молдавии

Бывший президент, лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала за десять дней до выборов президента Молдавии, чтобы поддержать Майю Санду и пообещала выделить помощь в размере €1,8 млрд, подавляющую часть которой составили кредиты «Урсула фон дер Ляйен приезжает в разгар избирательной кампании в Молдову и говорит: «Мы дадим вам €1 млрд 800 млн».

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