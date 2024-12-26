❗️Глава Крыма до конца года поручил решить вопросы, чтобы за два часа людям доставляли лекарства «Всю кровь вам выпью (начальникам – прим.
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❗️Глава Крыма до конца года поручил решить вопросы, чтобы за два часа людям доставляли лекарства «Всю кровь вам выпью (начальникам – прим.