Mechanics VoiceOver показывают процесс работы над локализацией Dying Light Много времени ...

Mechanics VoiceOver показывают процесс работы над локализацией Dying LightМного времени прошло с момента анонса локализации Dying Light, от студии неофициальной локализации Mechanics VoiceOver, однако сегодня они решили нарушить молчание и сообщить много важных новостей касаемо этой локализации: источник.