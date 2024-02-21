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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Mechanics VoiceOver показывают процесс работы над локализацией Dying Light Много времени ...

Mechanics VoiceOver показывают процесс работы над локализацией Dying Light Много времени ...

Mechanics VoiceOver показывают процесс работы над локализацией Dying LightМного времени прошло с момента анонса локализации Dying Light, от студии неофициальной локализации Mechanics VoiceOver, однако сегодня они решили нарушить молчание и сообщить много важных новостей касаемо этой локализации: источник.

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