Mechanics VoiceOver показывают процесс работы над локализацией Dying Light Много времени ...

Mechanics VoiceOver показывают процесс работы над локализацией Dying LightМного времени прошло с момента анонса локализации Dying Light, от студии неофициальной локализации Mechanics VoiceOver, однако сегодня они решили нарушить молчание и сообщить много важных новостей касаемо этой локализации: источник.
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