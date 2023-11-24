Нутрициолог развенчала главный миф об ужине "для врага": "Это так не работает"

Марина Лушкина рассказала изданию "Pravda.Ru", что правило "завтрак съешь сам, а ужин отдай врагу" не работаетЗначительная часть людей хотя бы раз в жизни слышала фразу "завтрак съешь сам, а ужин отдай врагу".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии