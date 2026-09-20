Trump Would 'Probably Be Open' To Meeting Iranian President, Who Will Address UN President Trump in a Sunday morning Fox News interview repeated some of his talking points about a big decision he is preparing to make regarding what comes next in the Iran war He told the outlet he's currently in "deciding mode" on Iran and that "very big things" are coming, and once again suggested it would either involve major military escalation or else a drawdown in tensions.
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