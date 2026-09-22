Выигравший 100 млн челябинец погасил кредиты и купил квартиру с машиной

Житель Челябинской области по имени Роман, ставший победителем лотереи «Мечталлион» в 2025 году, поделился, на что потратил выигранные 100 миллионов рублей.
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