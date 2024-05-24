Анонс Mechanicus 2, PvP в Space Marine 2, DLC для Rogue Trader, релиз WARNO, старт Wuthering Waves…

«Убийца Genshin Impact» Wuthering Waves стартовала с морем технических проблем; на фестивале Warhammer Skulls анонсировали Warhammer 40,000: Mechanicus II; в Warhammer 40,000: Space Marine 2 появится PvP и отдельные кооперативные миссии (вдобавок к кооп-кампании); Warhammer 40,000: Boltgun получит дополнение Forges of Corruption; первым DLC обзаведётся .
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