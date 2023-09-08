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Алматинцы поздравляют знаменитого юбиляра

Алматинцы поздравляют знаменитого юбиляра

В Казахском национальном университете имени аль-Фараби состоялась конференция «Преемственность в историко-культурном процессе», приуроченная к 80-летию выдающегося государственного и общественного деятеля, писателя и культуролога Мурата Ауэзова.

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