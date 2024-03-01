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Три напитка, которые послужат полезной альтернативой воде

Три напитка, которые послужат полезной альтернативой воде

Специалисты рекомендуют потреблять достаточное количество воды в день, так как она помогает организму преобразовывать пищу в энергию, усваивать питательные вещества, регулирует температуру тела и отвечает за многие другие процессы.

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