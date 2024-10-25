Эксперт: число ипотек снизится после повышения ключевой ставки

Депозиты вырастут, уверяет Эдуард Лушин При повышении ключевой ставки банки РФ продолжат увеличивать проценты по депозитам, количество ипотечных кредитов по рыночным ставкам начнет снижаться, сказал в интервью РИАМО зампредседателя правления, начальник казначейства СДМ-Банка Эдуард Лушин.
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