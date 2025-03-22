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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Коламбус» проиграл 6 матчей подряд. Команда Эвасона идет в 3 очках от зоны плей-офф

Команда тренера Дина Эвасона уступила «Питтсбургу» (3:6) в игре регулярного чемпионата НХЛ. «Блю Джекетс» прежде также проиграли «Нью-Джерси» (3:5 и 1:2), «Вегасу» (0:4), «Рейнджерс» (0:4) и «Флориде» (0:1 ОТ).

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