Известия: количество отказов по кредитам может вырасти на 20-30%

Известия/Александр Казаков Количество отказов по кредитным заявкам может вырасти на 20-30% из-за того, что банки и микрофинансовые организации начали включать прогноз вероятности банкротства в систему оценки рисков заемщиков, пишут "Известия".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии