Замглавы Северной Осетии рассказал о положении дел в Республике в ходе СВО

«Ридуса» пообщался с Игорем Барсковым.Главный редактор «Ридуса» Андрей Гулютин пообщался в стенах редакции с Игорем Барсковым, заместителем председателя правительства Северной Осетии, постоянным представителем правительства республики в Москве.