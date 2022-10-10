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Замглавы Северной Осетии рассказал о положении дел в Республике в ходе СВО

Замглавы Северной Осетии рассказал о положении дел в Республике в ходе СВО

«Ридуса» пообщался с Игорем Барсковым.Главный редактор «Ридуса» Андрей Гулютин пообщался в стенах редакции с Игорем Барсковым, заместителем председателя правительства Северной Осетии, постоянным представителем правительства республики в Москве.

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