Несчастный случай произошел с ребенком: леденец стал виною травмы мозга

В Китае шестилетний мальчик упал с леденцом во рту и повредил мозг. Бамбуковая палочка от мальтозного леденца пробила ему заднюю стенку гортани и достигла основания черепа, едва не задев жизненно важные участки мозга.
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