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Россия потребовала от Черногории разъяснений за призыв к «разрыву дипотношений»

pixabay.com/PD Российское посольство в Черногории направило в МИД страны ноту с требованием объяснить публикацию призывов к о «разрыву дипломатических отношений» с Москвой.

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