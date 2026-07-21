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Сколько миллионеров появилось в странах мира за 2025 год

Сколько миллионеров появилось в странах мира за 2025 год

Сколько миллионеров появилось в странах мира за 2025 год. Проценты указаны по отношению к общему показателю на конец 2024 года / © Emmanuel Ashemiriogwa, Data Explained  Лидером по числу новых миллионеров стали Соединенные Штаты.

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