Сколько миллионеров появилось в странах мира за 2025 год. Проценты указаны по отношению к общему показателю на конец 2024 года / © Emmanuel Ashemiriogwa, Data Explained Лидером по числу новых миллионеров стали Соединенные Штаты.
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