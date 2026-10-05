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Суть Событий

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Глава Say Agency назвала ошибку в организации концертов Канье Уэста

Глава Say Agency назвала ошибку в организации концертов Канье Уэста

Гендиректор агентства Say Agency Анна Субчева заявила, что при организации несостоявшихся концертов Канье Уэста в России была допущена единственная ошибка - решение положиться на "понятийные отношения, которые приняты в индустрии".

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