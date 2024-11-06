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Царьград

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"Ё-моё": спартаковец Литвинов ожидает вменяемого решения КДК по драке с РОшей

"Ё-моё": спартаковец Литвинов ожидает вменяемого решения КДК по драке с РОшей

Полузащитник Руслан Литвинов, которого удалили за участие в драке в ходе дерби между ЦСКА и "Спартаком", надеется, что члены КДК будут к нему лояльны.

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