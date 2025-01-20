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В Новосибирске остались без отопления более 90 зданий

В Новосибирске остались без отопления более 90 зданий

Более 90 зданий отключены от отопления в Дзержинском и Кировском районах Новосибирска для устранения дефектов перед похолоданием, сообщило 20 января местное издание NGS со ссылкой на данные мэра города Максима Кудрявцева и Сибирской генерирующей компании (СГК).

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