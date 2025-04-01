Китай поможет пострадавшей от землетрясения Мьянме преодолеть трудности - официальный представитель МИД КНР

Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ -- Китай будет продвигать вперед традиционные отношения братской дружбы "паопхау" с Мьянмой и работать вместе с ней над преодолением трудностей после разрушительного землетрясения, произошедшего в этой соседней стране 28 марта, заявили в МИД КНР.