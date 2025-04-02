Барнаульцам рассказали, куда жаловаться на безумных самокатчиков, нарушающих правила

В этом году в городе усилят рейды по контролю за соблюдением ПДД В Барнауле многих пользователей электросамокатов заблокировали и оштрафовали за игнорирование запретов и ограничений, рассказал руководитель по взаимодействию с региональными органами власти ООО "Вуш" (оператор кикшеринга) Сергей Ширшов в администрации города во время совещания, на котором обсудили правила для средств индивидуальной мобильности (СИМ) в 2025 году.