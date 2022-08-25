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Правозащитник и член СПЧ Игорь Каляпин госпитализирован после нападения

Правозащитник и член СПЧ Игорь Каляпин госпитализирован после нападения

В Нижегородской области вчера вечером было совершено нападение на члена президентского Совета по правам человека (СПЧ), правозащитника Игоря Каляпина, который с подозрением на сотрясение мозга был госпитализирован.

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