«Росхим» получил 55% акций Петербургского нефтяного терминала

Передача пакета завершает многолетний корпоративный конфликт вокруг одного из крупнейших нефтяных терминалов Балтийского бассейна, в который последовательно вмешивались Генпрокуратура, суды и Росимущество.
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