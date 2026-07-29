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УтроNews

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«Росхим» получил 55% акций Петербургского нефтяного терминала

«Росхим» получил 55% акций Петербургского нефтяного терминала

Передача пакета завершает многолетний корпоративный конфликт вокруг одного из крупнейших нефтяных терминалов Балтийского бассейна, в который последовательно вмешивались Генпрокуратура, суды и Росимущество.

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