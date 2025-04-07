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Царьград

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Москва выставляет на торги 4 здания в центре: площадью более 1200 кв.м

Москва выставляет на торги 4 здания в центре: площадью более 1200 кв.м

Власти Москвы объявили аукционы на продажу четырёх зданий в Басманном, Таганском и Тверском районах. Общая площадь объектов превышает 1,2 тыс.

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