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Военкор Коц описал процесс уничтожения американской гаубицы М777 с помощью дрона «Ланцет»

Военкор Коц описал процесс уничтожения американской гаубицы М777 с помощью дрона «Ланцет»

Эффективное взаимодействие артиллерии, беспилотников и спецназа из различных подразделений российских войск создало идеальную схему разведки и нанесения ударов.

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