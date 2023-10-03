Киркоров рассказал о смерти ребенка Пугачевой: «Не хочу об этом. На все воля божья»

Многие россияне знают о том, что когда-то Филипп Киркоров и Алла Борисовна Пугачева были вместе. Браку их не суждено было продлиться долго, детей в семье тоже завести не получилось, однако, не все в курсе, что от своего мужа Примадонна была беременна.
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