Киркоров рассказал о смерти ребенка Пугачевой: «Не хочу об этом. На все воля божья»

Многие россияне знают о том, что когда-то Филипп Киркоров и Алла Борисовна Пугачева были вместе. Браку их не суждено было продлиться долго, детей в семье тоже завести не получилось, однако, не все в курсе, что от своего мужа Примадонна была беременна.