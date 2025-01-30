Хайруллин утверждает, что возможен размен территорий в грядущих переговорах с Трампом

СК

Степан Капуста

"Американцы чётко показали, что Украина их вообще не интересует, их интересует именно выход из конфронтации". Непрофессионально и очень наивно. 10% мировых залежей урана на территории Украины США не интересуют? Согласно заключенному договору 100-летнее "освоение" украинских недр для Англии - пустой звук? Разве в случае сохранения Украины как государства европейцы не захотят поучаствовать в "дележе" украинского пирога? Да откуда взялся этот "политолух" Марат Хайруллин?