Политнавигатор Если ВС РФ в ближайшие месяц-два возьмут Красноармейск и Димитров (Покровск и Мирноград), то в грядущих с американцами переговорах по Украине будут обсуждаться конституционные границы России.
Хайруллин утверждает, что возможен размен территорий в грядущих переговорах с Трампом
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СК
Степан Капуста
"Американцы чётко показали, что Украина их вообще не интересует, их интересует именно выход из конфронтации". Непрофессионально и очень наивно. 10% мировых залежей урана на территории Украины США не интересуют? Согласно заключенному договору 100-летнее "освоение" украинских недр для Англии - пустой звук? Разве в случае сохранения Украины как государства европейцы не захотят поучаствовать в "дележе" украинского пирога? Да откуда взялся этот "политолух" Марат Хайруллин?
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