Топ-менеджер МТС Плясенко: домашний интернет стал услугой первой необходимости

В этом году Рунету исполнилось 30 лет. Сегодня интернет входит в необходимый набор услуг, а интернет дома – обязательная инфраструктурная основа жизнеобеспечения и комфорта, наряду с электричеством, водоснабжением и отоплением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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