Десант почти в обнимку с экипажем в БМП-3: а плюсы какие-то были?

Если говорить в целом, то отечественная БМП-3 — машина довольно неоднозначная. С одной стороны, она имеет массу достоинств, среди которых особое место занимают весьма неплохое бронирование из стали и алюминиевого сплава, а также мощное основное вооружение в виде 100-мм нарезной пушки и 30-мм автоматического орудия.