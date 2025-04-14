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Десант почти в обнимку с экипажем в БМП-3: а плюсы какие-то были?

Десант почти в обнимку с экипажем в БМП-3: а плюсы какие-то были?

Если говорить в целом, то отечественная БМП-3 — машина довольно неоднозначная. С одной стороны, она имеет массу достоинств, среди которых особое место занимают весьма неплохое бронирование из стали и алюминиевого сплава, а также мощное основное вооружение в виде 100-мм нарезной пушки и 30-мм автоматического орудия.

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