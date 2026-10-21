За неисполнение мнимого требования смолянам грозят якобы блокировкой аккаунтов на Госуслугах Новый фейк распространили в Смоленской области: жителей региона призывают лично явиться в военкоматы для сверки личных данных из-за сбоя в реестрах воинского учёта и повесток.