За неисполнение мнимого требования смолянам грозят якобы блокировкой аккаунтов на Госуслугах Новый фейк распространили в Смоленской области: жителей региона призывают лично явиться в военкоматы для сверки личных данных из-за сбоя в реестрах воинского учёта и повесток.
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