В Молдове решили отказаться от своего языка: первый шаг к..?

В Молдове местный парламент в первом чтении переименовал молдавский язык в румынский. Весьма удивлённые украинские журналисты попытались выяснить, действительно ли не существует молдавского языка, а раз так, то и существует ли отдельный молдавский народ, и каковы в принципе перспективы сохраниться Молдове в качестве независимой страны? Приводим любопытную статью украинских журналистов, в которой они проводят некоторые параллели: Опрошенные лингвисты отметили, что особо принципиальной разницы между румынским и молдавским нет, по крайней мере, на уровне официального правописания.