“Elon Musk has adopted a war posture in response to looming threats of congressional investigations: If Democrats win control of Congress in next month’s midterm elections, Musk has signaled he is bracing for a fight,” the Washington Post reports.
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