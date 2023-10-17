С ПРАЗДНИКОМ ДОРОГИЕ МАМЫ

День матери - это праздник, наполненный нежностью, любовью, самыми теплыми и искренними чувствами.Дорогие наши, восхитительные, добрые, нежныемамы и бабушки!От всего сердца поздравляем вас с ДНЕМ МАТЕРИ!Самое прекрасное слово на земле - МАМА!Это первое слово, которое произносит человек и оно звучит на всех языках мира одинаково нежно.