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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Франция забила 4 гола в 6 матчах Евро-2024: 1 с игры – Испании, 2 автогола с Австрией и Бельгией и с пенальти – Польше

Франция забила 4 гола в 6 матчах Евро-2024: 1 с игры – Испании, 2 автогола с Австрией и Бельгией и с пенальти – Польше

Команда под руководством Дидье Дешама уступила испанской сборной (1:2) в полуфинале чемпионата Европы и завершила выступление на турнире.

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