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Выставочный матч «Детройта» и «Питтсбурга» был перенесен. «Пингвинс» не сумели вовремя прибыть на игру из-за проблем с самолетом

Игра должна была состояться в субботу на Little Caesars Arena в Детройте.  «Пингвинс» не сумели вовремя прибыть в Детройт в связи с техническими проблемами с самолетом.

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